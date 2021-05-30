ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До Києва із Запоріжжя бортом ДСНС перевезли 3-річну дівчинку з тотальним ураженням легень

Новость на русском →
Київ, Неділя 30 травня 2021 16:22
До Києва із Запоріжжя бортом ДСНС перевезли 3-річну дівчинку з тотальним ураженням легень Фото: трирічну дівчинку з важким ураженням легенів перевезли в лікарню Києва (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Літак Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перевіз із Запоріжжя до лікарні Києва тяжкохвору трирічну дівчинку. Медики діагностували у дитини гострий респіраторний дистрес-синдром тяжкого ступеня з тотальним ураженням легень.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Відзначається, що Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня транспортувала до Києва в Національну спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит" трирічну дівчинку з тотальним ураженням легенів. У перевезенні хворої дитини залучили літак санавіації ДСНС у супроводі київських медиків. Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі.

Рішення про транспортування дівчинки із Запоріжжя до Києва було прийнято після консультації з київськими фахівцями.

Лікарі діагностували у дитини гострий респіраторний дистрес-синдром тяжкого ступеня з тотальним ураженням легень. Вони не виконують свою функцію. Медики насичують кров дівчинки киснем за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації. Цю систему напередодні доставили в Запорізьку лікарню з Києва.

Фото: трирічну дівчинку з важким ураженням легенів перевезли в лікарню Києва (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що екстрена медична допомога повинна бути забезпечена всім необхідним. Глава уряду заявив, що її фінансування істотно збільшили.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну розкрив деталі графіка надходження вакцин від коронавірусу в Україну. До кінця травня очікуються постачання декількох препаратів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДСНС преступления больница
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна