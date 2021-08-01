Киев закроют для грузовиков из-за сильной жары

В воскресенье, 1 августа, въезд в Киев тяжеловесного транспорта будет закрыт с 11:00. Ограничения вводят в связи с жарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.