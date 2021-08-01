Київ закриють для вантажівок через сильну спеку

У неділю, 1 серпня, в'їзд до Києва великовагового транспорту буде закритий з 11:00. Обмеження вводять у зв'язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва .

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Зокрема, буде заборонено в'їзд вантажівок вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1, 5 градусів вище кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, На Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.