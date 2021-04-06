Киев встал в пробках: какие улицы лучше объехать

В Киеве сегодня утром, 6 апреля, во второй день транспортного локдауна , наблюдаются сильные пробки. Движение транспорта затруднено на обоих берегах.

Также пробки наблюдаются на Северном, Южном, Дарницком и мосту Патона.

Отметим, со вчерашнего дня в Киеве разрешен проезд в общественном транспорте лишь по спецпропускам. На этом фоне сильные пробки наблюдались в Киеве и вчера утром.

Кроме того, на фоне новых карантинных ограничений стоимость такси в Киеве выросла в несколько раз.