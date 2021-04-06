Київ став у заторах: які вулиці краще об'їхати

У Києві сьогодні вранці, 6 квітня, у другий день транспортного локдауну, спостерігаються сильні затори. Рух транспорту ускладнений на обох берегах.
Про це свідчать дані Google.
Проблеми з рухом спостерігаються на проспектах Перемоги, Палладіна, Кільцевій дорозі, вулицях Депутатської, Туполєва, Щербаківського, Курбаса, Гетьмана, проспекті Гузара, Голосіївському проспекті, вулицях Басейній, Хрещатику, Великої Васильківської, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Набережно-Рибальській, проспектах Героїв Сталінграда, Бандери
Також затори спостерігаються на Північному, Південному, Дарницькому і мості Патона.
Величезна тягучка утворилася на проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспектах Соборності, Визволителів, Шухевича, Броварському проспекті, бульварі Перова, Харківському шосе.
Зазначимо, відучора у Києві дозволений проїзд в громадському транспорті лише за спецперепустками. На цьому тлі сильні затори спостерігались у Києві та вчора вранці.
Крім того, на тлі нових карантинних обмежень вартість таксі в Києві виросла в кілька разів.