Київ став у заторах: які вулиці краще об'їхати

У Києві сьогодні вранці, 6 квітня, у другий день транспортного локдауну , спостерігаються сильні затори. Рух транспорту ускладнений на обох берегах.

Також затори спостерігаються на Північному, Південному, Дарницькому і мості Патона.

Зазначимо, відучора у Києві дозволений проїзд в громадському транспорті лише за спецперепустками. На цьому тлі сильні затори спостерігались у Києві та вчора вранці.

Крім того, на тлі нових карантинних обмежень вартість таксі в Києві виросла в кілька разів.