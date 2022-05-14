Киев возвращает плату за проезд в транспорте: названа дата

В Киеве возвращается плата за проезд в транспорте. Мера вступит в силу в понедельник, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте", - написал градоначальник.

По его словам, оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

"Мы должны восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это огромные средства", - подчеркнул Кличко.