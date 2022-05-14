Киев возвращает плату за проезд в транспорте: названа дата

В Киеве возвращается плата за проезд в транспорте. Мера вступит в силу в понедельник, 16 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте", - написал градоначальник.
По его словам, оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
"Мы должны восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это огромные средства", - подчеркнул Кличко.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, столичные власти отменили плату за проезд в коммунальном транспорте. В то же время метрополитен использовался в качестве убежища.
Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы могут повысить. Этот вопрос должны обсудить с частными перевозчиками.
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