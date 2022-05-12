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Цены на проезд в Полтаве могут повысить: на сколько

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Полтава, Четверг 12 мая 2022 17:34
Цены на проезд в Полтаве могут повысить: на сколько Фото: цены на проезд в Полтаве могут повысить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы могут повысить. Этот вопрос должны обсудить с частными перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Посчитаем, что они будут просить. И не исключение, что поднимем цены на билеты для того, чтобы хотя бы автобусы ездили. Они скажут сколько стоит газ, сколько стоит дизельное топливо, сколько зарплата, сколько километров (проезжают - ред.). Они (перевозчики - ред.) еще до военных событий запрашивали 16 гривен. Я думаю, это будет гораздо меньшая сумма", - рассказал мэр города Александр Мамай.

При этом он отметил, что несмотря на повышение стоимости проезда, пенсионеров будут пытаться перевозить бесплатно.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве возобновят обязательную оплату проезда в общественном транспорте. Она будет такой же, как и до начала войны.

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