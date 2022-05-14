Київ повертає плату за проїзд у транспорті: названо дату

У Києві повертається плата за проїзд у транспорті. Захід набуде чинності в понеділок, 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

"З 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті", - написав градоначальник.

За його словами, оплачувати проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні додатки та Мобільний додаток "Київ цифровий".

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі і був в ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, постачати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це величезні кошти", - підкреслив Кличко.