Київ повертає плату за проїзд у транспорті: названо дату

У Києві повертається плата за проїзд у транспорті. Захід набуде чинності в понеділок, 16 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"З 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті", - написав градоначальник.
За його словами, оплачувати проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні додатки та Мобільний додаток "Київ цифровий".
"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі і був в ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, постачати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це величезні кошти", - підкреслив Кличко.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, столична влада скасувала плату за проїзд у комунальному транспорті. Разом з тим метрополітен використовувався як бомбосховище.
Нагадаємо, тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави можуть підвищити. Це питання повинні обговорити з приватними перевізниками.
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