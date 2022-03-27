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Киев возобновляет учебный процесс в школах и вузах: названа дата

Фото: Киев возобновляет учебный процесс в школах и вузах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В школах и вузах Киева с 28 марта возобновляется образовательный процесс. Он будет проходить дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"28 марта в Киеве в дистанционном формате восстанавливается образовательный процесс. С понедельника учреждения общего среднего, профессионально-технического, профессионального и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторении.

Вместе с тем для юных киевлян и учителей, в городе создано сеть онлай-сервисов.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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