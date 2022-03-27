Киев возобновляет учебный процесс в школах и вузах: названа дата

"28 марта в Киеве в дистанционном формате восстанавливается образовательный процесс. С понедельника учреждения общего среднего, профессионально-технического, профессионального и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторении.

Вместе с тем для юных киевлян и учителей, в городе создано сеть онлай-сервисов.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

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