Київ відновлює навчальний процес у школах та вишах: названо дату

"28 березня у Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання.

Разом з тим для юних киян та вчителів, у місті створено мережу онлай-сервісів.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет роз'яснив схему, за якою планують завершити навчальний рік у школах в умовах війни.

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