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Київ відновлює навчальний процес у школах та вишах: названо дату

Фото: Київ відновлює навчальний процес у школах та вишах (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"28 березня у Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання.

Разом з тим для юних киян та вчителів, у місті створено мережу онлай-сервісів.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет роз'яснив схему, за якою планують завершити навчальний рік у школах в умовах війни.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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