ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ відновлює кільцевий рух міської електрички

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 17:46
Київ відновлює кільцевий рух міської електрички
Фото: міська електричка (РБК-Україна)

Рух в ранковий і вечірній час пік буде відрізнятися

У Києві з 1 липня поновлюється кільцевий рух міської електрички. При цьому рух буде відрізнятися в ранковий і вечірній час пік.

Про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу" у Facebook.

Повідомляється, що курсування буде відбуватися за наступною схемою:

  • в ранкову годину пік - в основному в напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця)
  • у вечірню годину пік - в напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця).

Також повідомляється, що у вихідні курсування електрички буде відбуватися в обох напрямках за розкладом руху. Обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції та зупинки.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину міська електричка Києва частково поновила роботу з 8 червня; при цьому поїзди курсували тільки між станціями Троєщина та Почайна.

Сьогодні стало відомо, що рух приміських поїздів відновлюють у Волинській і Рівненській областях; на першому етапі будуть ходити 10 електричок, які будуть йти до Рівного, Здолбунова, Ковеля та інших міст.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київтранспортэлектричка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся