Киев вошел в тройку городов с самым грязным воздухом

В воскресенье, 11 октября, украинская столица Киев занял третье место в рейтинге загрязнения воздуха в городах. Первое место занял

В десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Киргизия).

Отмечается, что жителям столицы не стоит находиться на улице, открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.

Напомним, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей.

Кроме того, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.

Добавим, что 11 октября в Украине ожидаются дожди на западе, юге и востоке страны, а на остальной территории будет без осадков.