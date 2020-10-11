Киев вошел в тройку городов с самым грязным воздухом

В воскресенье, 11 октября, украинская столица Киев занял третье место в рейтинге загрязнения воздуха в городах. Первое место занял
В десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Киргизия).
Отмечается, что жителям столицы не стоит находиться на улице, открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.
Напомним, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей.
Кроме того, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.
Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.
Добавим, что 11 октября в Украине ожидаются дожди на западе, юге и востоке страны, а на остальной территории будет без осадков.