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Київ увійшов у трійку міст з найбруднішим повітрям

Автор: РБК-Україна

У неділю, 11 жовтня, українська столиця Київ посів третє місце у рейтингу забруднення повітря в містах. Перше місце зайняв

У десятку також увійшли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) і Бішкек (Киргизія).

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Наголошується, що жителям столиці не варто перебувати на вулиці, не відкривати вікна, а в разі необхідності необхідно виходити в захисних масках.

Нагадаємо, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей.

Крім того, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Раніше повідомлялося, що Укргідрометцентр прогнозує, що після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози.

Додамо, що 11 жовтня в Україні очікуються дощі на заході, півдні і сході країни, а на решті території буде без опадів.

Прогноз погоди
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