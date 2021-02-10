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Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 10 февраля 2021 года Киев снова вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза выше нормы.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха.

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По состоянию на 11:00 Киев находится на 19 месте в этом рейтинге. На вершине списка Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) и Мумбаи (Индия).

Индекс Киева составляет 97 при норме 50. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, с 2 по 8 февраля в воздухе столицы Украины отмечено превышение предельно допустимых концентраций:

  • пыли - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;
  • диоксида серы - в 3,0-3,3 раза - на улицах Семена Скляренко, Инженера Бородина, Каунасской, площадях Бессарабской и Победы; в 2,3-2,9 раза - на других постах наблюдений;
  • диоксида азота - в 5,3-7,1 раза - на улицах Инженера Бородина, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0-4,7 раза - на площадях Победы, Бессарабской, Демеевской; в 2,6-3,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
  • формальдегида - в 2,1-2,3 раза - на проспекте Победы, площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицах Каунасской, Семена Скляренко, Александра Довженко, бульваре Леси Украинки; в 1,2-1,9 раза - на других постах наблюдений.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота несколько вырос, формальдегидом - снизился, другими примесями - почти не изменился.

Напомним, в январе тоже было зафиксировано сильное загрязнение воздуха в Киеве.

Тогда в КГГА заявили, что это связано с работой систем отопления в частном секторе из-за похолодания.

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