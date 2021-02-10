Станом на 10 лютого 2021 року Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже в два рази вище норми.
Про це свідчать дані порталу Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря.
Станом на 11:00 Київ знаходиться на 19 місці в цьому рейтингу. На вершині списку Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) і Мумбаї (Індія).
Індекс Києва становить 97 при нормі 50. За даними Центральної геофізичної обсерваторії їм. Срезневського, з 2 по 8 лютого в повітрі столиці України відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій:
У порівнянні з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря діоксидом азоту дещо зріс, формальдегідом - знизився, іншими домішками - майже не змінився.
Нагадаємо, в січні теж було зафіксовано сильне забруднення повітря в Києві.
Тоді в КМДА заявили, що це пов'язано з роботою систем опалення в приватному секторі через похолодання.