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Киев вечером сковали пробки: какие улицы стоит объехать

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 18:13
Киев вечером сковали пробки: какие улицы стоит объехать Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на вечер 28 апреля Киев традиционно сковали пробки. Движение затруднено на основных магистралях столицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Транспорт стоит в пробке на выезде из Киева по проспекту Победы от Воздухофлотского проспекта до станции метро "Берестейская", а также от развязки на метро "Житомирская" до городской черты. Также в пробках стоят автомобили на улице Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре.

Традиционно для вечера движение затруднено по центральным улицам, набережным, проспекту Степана Бандеры, Столичном шоссе, улице Луговой и Стеценко.

На левобережной части пробки в районе Дарницкой площади на проспектах Гагарина, Соборности и Харьковском шоссе.

Киев вечером сковали пробки: какие улицы стоит объехать

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)

Напомним, ранее сообщалось, что Киев с 1 мая выходит из жесткими локдауна, и муниципальные парковки снова станут платными. Кроме того, городская власть усилит контроль за нарушителями парковки и предлагает водителям оплачивать ее через приложение "Киев Цифровой", поскольку теперь нарушения будут фиксироваться быстро и автоматически.

Кроме того, сегодня в центральной части ограничат движение с площади Арсенальной до Майдана Независимости. В столице Украины пройдет шествие в честь годовщины создания дивизии "Галичина".

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