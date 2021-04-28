В центре Киева вечером ограничат движение, возможны проверки вещей и документов: названа причина
В Киеве вечером 28 апреля запланировано проведение шествия с площади Арсенальной до Майдана Независимости. По маршруту колонны будут ограничивать движение транспорта, а у участников акций могут проверять вещи и документы.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Правоохранители обратились к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику.
"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по маршруту следования колонны будет частично ограничиваться движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации.
Организаторы мероприятий сообщили 28 апреля в 18:00 с Арсенальной площади стартует Марш вышиванок в честь дня создания дивизии "Галичина".
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Крещатик частично ограничат движение транспорта.
Напомним, с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На окружной трассе проводится капитальный ремонт.