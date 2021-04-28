Київ увечері скували затори: які вулиці варто об'їхати

Транспорт стоїть у заторі на виїзді з Києва по проспекту Перемоги від Повітрофлотського проспекту до станції метро "Берестейська", а також від розв'язки на метро "Житомирська" до міської межі. Також у заторах стоять автомобілі на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.

Традиційно для вечора рух ускладнено центральними вулицями, набережними, проспектом Степана Бандери, Столичним шосе, вулицею Луговою та Стеценка.

На лівобережній частині затори в районі Дарницької площі на проспектах Гагаріна, Соборності та Харківському шосе.

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)