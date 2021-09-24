ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев вечером остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 16:53
Киев вечером остановился в пробках: какие улицы лучше объехать Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Традиционно для вечера пятницы Киев остановился в пробках. Движение затруднено на основных автомагистралях столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По данным сервиса, пробки сковали центральную часть Киева, проспект Победы в сторону выезда из столицы (от станции метро "Шулявская"), проспект Степана Бандеры, улицу Елены Телиги, улицы Новоконстантиновская и Набережно-Крещатицкая. Также в пробках стоят бульвар Леси Украинки, Голосеевский проспект и местами Окружная дорога.

На левобережной части движение затруднено в районе станции метро "Левобережная", на проспекте Юрия Гагарина, на Харьковском шоссе и проспекте Бажана.

Киев вечером остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)

Напомним, ранее сообщалось, что Киев резко поднял цены на парковку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией