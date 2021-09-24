Киев вечером остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Традиционно для вечера пятницы Киев остановился в пробках. Движение затруднено на основных автомагистралях столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps .

По данным сервиса, пробки сковали центральную часть Киева, проспект Победы в сторону выезда из столицы (от станции метро "Шулявская"), проспект Степана Бандеры, улицу Елены Телиги, улицы Новоконстантиновская и Набережно-Крещатицкая. Также в пробках стоят бульвар Леси Украинки, Голосеевский проспект и местами Окружная дорога.

На левобережной части движение затруднено в районе станции метро "Левобережная", на проспекте Юрия Гагарина, на Харьковском шоссе и проспекте Бажана.

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)