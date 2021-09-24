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Київ ввечері зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 16:53
Київ ввечері зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Традиційно для вечора п'ятниці Київ зупинився в заторах. Рух ускладнено на основних автомагістралях столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними сервісу, затори скували центральну частину Києва, проспект Перемоги у бік виїзду зі столиці (від станції метро "Шулявська"), проспект Степана Бандери, вулицю Олени Теліги, вулиці Новокостянтинівська та Набережно-Хрещатицька. Також у заторах стоять бульвар Лесі Українки, Голосіївський проспект та місцями Окружна дорога.

На лівобережній частині рух ускладнено в районі станції метро" Лівобережна", на проспекті Юрія Гагаріна, на Харківському шосе та проспекті Бажана.

Київ ввечері зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ різко підняв ціни на парковку.

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