ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев вечером остановился в пробках

Новости » Общество    22.03.2019 - 18:04
Киев вечером остановился в пробках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на правом берегу города

В Киеве вечером 22 марта образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Набрежно-Луговая, Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Шевченко, улице Владимирской, улицы Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, улице Саксаганского.

Кроме того, заторы образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицы Вадима Гетьмана, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов, Столичном шоссе.

Также заторы наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Берестейская", "Академгородок", "Лукьяновская", "Дружбы народов", "Университет", "Печерская", "Лесная", "Бориспольская".

Пробки образовались также на мосту Метро, Северном мосту и Дарницком мосту.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Юрия Гагарина, Броварском проспекте, Днепровской набережной.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве в следующую субботу, 30 марта, с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

Движение будет закрыто на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ірининської до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

В Киеве автобус сбил пешеходов, есть пострадавшие Суд оставил под стражей водителя BMW Х5, который сбежал с места ДТП под Киевом
Новости Украины КиевКиевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь