Київ увечері зупинився в заторах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на правому березі міста

У Києві ввечері 22 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Набрежно-Лугова, Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Володимирській, вулиці Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола, вулиці Саксаганського.

Крім того, затори утворилися на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, бульварі Дружби народів, Столичному шосе.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Житомирська", "Берестейська", "Академмістечко", "Лук'янівська", "Дружби народів", "Університет", "Печерська", "Лісова", "Бориспільська".

Пробки утворилися також на мосту Метро, Північному мосту та Дарницькому мосту.

На лівому березі рух ускладнено на проспекті Юрія Гагаріна, Броварському проспекті, Дніпровській набережній.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що у Києві у наступну суботу, 30 березня, із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні".

Рух буде закрито на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському.