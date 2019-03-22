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У центрі Києва 30 березня заборонять рух транспорту

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 17:27
У центрі Києва 30 березня заборонять рух транспорту
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть через заходи на Софійській площі

У Києві у наступну суботу, 30 березня, із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що рух буде закрито на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському.

Водночас, у зв’язку із забороною руху всіх транспортних засобів вказаними вулицями, дозволять рух на вулиці Хрещатик 30 березня із 19:00 до 23:00.

Окрім того, буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

РБК-Україна писало, що на Шулявському шляхопроводі 17 березня, розпочався демонтаж. Рух транспорту організований прилеглими вулицями. Ремонт триватиме орієнтовно до кінця 2019 року.

На час ремонту Шулявського шляхопроводу, зокрема, вносяться зміни у шлях курсування маршруток, а також у рух громадського транспорту.

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