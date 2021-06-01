Киев под вечер вновь остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Правый берег

Согласно сервису Google Maps, центр Киева полностью багрового цвета, то есть почти на всех центральных улицах города наблюдаются пробки. Движение затруднено на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, улицах Александра Довженко и Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры и улице Богатырской.

Пробки также образовались на Гаванском мосту, улице Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Большой Окружной дороге, а также на мосту Патона.

Левый берег

На левом берегу столицы ситуация не такая сложная, как на правом, но все же движение на некоторых улицах затруднено. Пробки наблюдаются на Броварском проспекте, Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и бульваре Перова.