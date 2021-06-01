Київ під вечір знов зупинився у заторах: які вулиці краще оминути

Правий берег

Згідно з сервісом Google Maps, центр Києва повністю багряного кольору, тобто майже на всіх центральних вулицях міста спостерігаються затори. Рух ускладнено на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, вулицях Олександра Довженка та Олени Теліги, проспекті Степана Бандери та вулиці Богатирській.

Затори також утворилися на Гаванському мосту, вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Великій Окружній дорозі, а також на мосту Патона.

Лівий берег

На лівому березі столиці ситуація не така складна, як на правому, але все ж рух на деяких вулицях ускладнено. Затори спостерігаються на Броварському проспекті, Харківському шосе, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана та бульварі Перова.