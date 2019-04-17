Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В КГГА отметили, что поддерживают стартапы, которые стремятся сделать жизнь киевлян комфортным

Киев вдвое улучшил свои позиции в мировом рейтинге стартап-городов и занял 34-е место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составил картографический сервис мировых стартапов StartupBlink – глобальная карта, которая показывает состояние стартапов в разных частях мира, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, при составлении рейтинга были учтены данные из более 100 стран и 1000 городов. Украина в целом заняла 31 место и таким образом поднялась на 4 позиции.

В то же время, среди городов резко улучшил свою позицию Киев, который с 63 места переместился на 34-е, обогнав стартап-экосистемы Хельсинки, Мюнхена и Дублина. В столице насчитали 321 стартап.

В КГГА отметили, что скачка в рейтинге удалось достичь в том числе благодаря благоприятным условиям для успешной реализации стартапов и улучшения их качества. Городские власти столицы активно работает в направлении внедрения и поддержки проектов, призванных улучшить качество жизни в городе инновационными способами, отметили в пресс-службе.

Так, уже более трех лет действует инициатива Kyiv Smart City, которая объединяет киевлян, бизнес, активистов и власть для развития умной городской инфраструктуры. Благодаря такому сотрудничеству каждый может приобщиться к созданию инновационных изменений в городе.

По данным пресс-службы, примером такой деятельности является Акселератор городских проектов, который запустили в 2018 году. Акселератор Kyiv Smart City осуществляет поддержку стартапов, которые хотят стать частью информационно-коммуникационной структуры города. Акселератор предоставляет избранным проектам все необходимые ресурсы, призванные ускорить процесс финализации продукта и вывода его на рынок, или же на этап создания пилотного проекта.

В частности, Акселератор поддержал оригинальные smart-решения, которые совершенствуют городскую инфраструктуру, ЖКХ, транспорт, образование, отрасль cleantech. Например, проект "Evolution" – виртуальный помощник для школьников, который напоминает о подготовке к контрольным работам, мотивирует к обучению, содержит графики успеваемости по различным предметам, и "OnCharge" — облачный сервис по управлению зарядными станциями для электротранспорта.

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА и сокоординатор инициативы Kyiv Smart City Юрий Назаров прокомментировал позицию Киева в рейтинге StartupBlink:

"Улучшение позиций Киева свидетельствует о том, что консолидация усилий общественности и власти увеличивает шансы на успешное воплощение инновационных идей. Важно, что инициатива Kyiv Smart City поддерживает стартапы, призванные развивать город, и которые стремятся сделать жизнь Киева максимально комфортной, безопасной и инновационной".