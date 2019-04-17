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Київ удвічі покращив свої позиції у світовому рейтингу стартап-міст

Новини » Телеком & IT    17.04.2019 - 11:41
Київ удвічі покращив свої позиції у світовому рейтингу стартап-міст
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У КМДА зазначили, що підтримують стартапи, які прагнуть зробити життя киян комфортним

Київ удвічі покращив свої позиції у світовому рейтингу стартап-міст та посів 34-е місце. Про це свідчать дані рейтингу, який склав картографічний сервіс світових стартапів StartupBlink – глобальна карта, яка показує стан стартапів у різних частинах світу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, під час складання рейтингу було враховано дані з понад 100 країн та 1000 міст. Україна в цілому посіла 31 місце та таким чином піднялася на 4 позиції.

У той же час, серед міст різко покращив свою позицію Київ, який із 63 місця перемістився на 34-е, обігнавши стартап-екосистеми Гельсінкі, Мюнхена і Дубліна. У столиці нарахували 321 стартап.

У КМДА зазначили, що стрибка у рейтингу вдалося досягти у тому числі завдяки сприятливим умовам для успішної реалізації стартапів та покращення їхньої якості. Міська влада столиці активно працює у напрямі запровадження та підтримки проектів, покликаних покращити якість життя у місті інноваційними способами, зазначили у прес-службі. 

Так, вже більше трьох років діє ініціатива Kyiv Smart City, яка об’єднує киян, бізнес, активістів та владу для розвитку розумної міської інфраструктури. Завдяки такій співпраці кожен може долучитися до створення інноваційних змін у місті.

За даними прес-служби, прикладом такої діяльності є Акселератор міських проектів, запущений у 2018 році. Акселератор Kyiv Smart City здійснює підтримку стартапів, які хочуть стати частиною інформаційно-комунікаційної структури міста. Акселератор надає обраним проектам усі необхідні ресурси, покликані пришвидшити процес фіналізації продукту та виведення його на ринок, або ж на етап створення пілотного проекту.

Зокрема, Акселератор підтримав оригінальні smart-рішення, які вдосконалюють міську інфраструктуру, ЖКГ, транспорт, освіту, галузь cleantech. Наприклад, проект "Evolution" – віртуальний помічник для школярів, який нагадує про підготовку до контрольних робіт, мотивує до навчання, містить графіки успішності з різних предметів, та "OnCharge" — хмарний сервіс із управління зарядними станціями для електротранспорту.

Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА та співкоординатор ініціативи Kyiv Smart City Юрій Назаров прокоментував позицію Києва у рейтингу StartupBlink: "Покращення позицій Києва свідчить про те, що консолідація зусиль громадськості та влади збільшує шанси на успішне втілення інноваційних ідей. Важливо, що ініціатива Kyiv Smart City підтримує стартапи, покликані розвивати місто, та які прагнуть зробити життя Києва максимально комфортним, безпечним та інноваційним".

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