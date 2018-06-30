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До Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів, - МЗС

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 10:34
Ілюстративне фото: пасажири рейсу (Наталія Витвитская)
Ілюстративне фото: пасажири рейсу (Наталія Витвитская)

Вживаються заходи з повернення решти українців з Тунісу

До Києва з Тунісу сьогодні вранці, 30 червня 2018 року, повернулася частина українських туристів, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", - написав він.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір у Тунісі. 

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Теги публікації: Київ, МЗС, Тунис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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