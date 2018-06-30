До Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів, - МЗС

Вживаються заходи з повернення решти українців з Тунісу

До Києва з Тунісу сьогодні вранці, 30 червня 2018 року, повернулася частина українських туристів, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", - написав він.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 30, 2018

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір у Тунісі.