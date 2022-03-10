Приложение "Киев цифровой" будет отображать все работающие АЗС столицы. Также их можно увидеть и на гугл-карте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМДА.
Google-карта с работающими АЗС доступна по ссылке.
Фото: в "Киев Цифровой" появилась карта работающих АЗС (t.me/KyivCityOfficial)
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