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У "Київ Цифровий" з'явилася карта працюючих АЗС

Автор: Сергій Пишкін

Застосунок "Київ Цифровий" відображатиме усі працюючі АЗС столиці. Також їх можна побачити й на гугл-карті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Google-карта з працюючими АЗС доступна за посиланням.

Фото: у "Київ Цифровий" з'явилася карта працюючих АЗС (t.me/KyivCityOfficial)

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КиївАЗС