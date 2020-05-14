Киев стоит в пробках: ситуация на дорогах столицы

В Киеве утром в четверг, 14 мая, образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу движение транспорта замедлено на Набережном шоссе, улицах Жилянской, Крещатик, Грушевского, Институтской, Мазепы, Вадима Гетьмана, Черновола, Новоконстантиновской, Владимирском и Кловском спусках, бульварах Дружбы народов и Тараса Шевченко, а также на проспекте Победы.

На левом берегу пробки зафиксированы на Броварском проспекте, проспектах Соборности и Бажана, Дарницком и Харьковском шоссе, улицах Вифлеемской, Лохвицкой, Жмаченко, Миропольской, Оноре де Бальзака, Карла Маркса, бульваре Перова.

Кроме этого движение затруднено на всех пяти мостах - Северном, Южном, Дарницком, Метро и Патона.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая. По его словам, после ослабления карантина в столице возможен транспортный коллапс.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, разрешив такси пользоваться полосами для маршрутных транспортных средств.