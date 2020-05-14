Київ стоїть в пробках: ситуація на дорогах столиці

У Києві вранці в четвер, 14 травня, утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі сповільнений рух транспорту на Набережному шосе, вулицях Жилянській, Хрещатик, Грушевського, Інститутській, Мазепи, Вадима Гетьмана, Чорновола, Новокостянтинівської, Володимирському й Кловському спусках, бульварах Дружби народів та Тараса Шевченка, а також на проспекті Перемоги.

На лівому березі пробки зафіксовані на Броварському проспекті, проспектах Соборності і Бажана, Дарницькому та Харківському шосе, вулицях Віфлеємської, Лохвицької, Жмаченка, Миропільської, Оноре де Бальзака, Карла Маркса, бульварі Перова.

Крім цього рух ускладнено на всіх п'яти мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Метро і Патона.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити роботу столичного метро з 25 травня. За його словами, після ослаблення карантину в столиці можливий транспортний колапс.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України вніс зміни в Правила дорожнього руху, дозволивши таксі користуватися смугами для маршрутних транспортних засобів.