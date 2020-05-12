Киев стоит в пробках: ситуация на дорогах столицы

В Киеве утром во вторник, 12 мая, образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу движение транспортна затруднено на Набережном шоссе, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Победы, улицах Бассейной, Крещатик, Грушевского, Ильенко, Телиги, Вадима Гетьмана, Святошинской, бульваре Гавела, Голосеевском проспекте и проспекте Гузара.

На левом берегу пробки зафиксированы на проспектах Шухевича и Вызволителей, Броварском проспекте, улицах Братиславская и Миропольская, проспектах Соборности, Гагарина и Бажана.

Также движение замедлено на Северном, Южном и Дарницком мостах, а также мостах Метро и Патона.

Ранее РБК-Украина писало, что с 12 мая в Киеве увеличили количество общественного транспорта в рамках ослабления карантина. Дополнительные рейсы запустили из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

Также РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня в Киеве вступили в действие карантинные ослабления. Так, разрешена работа летних террас кафе и ресторанов, открыты непродовольственные магазины, парки, ателье, нотариусы и автокинотеатры.