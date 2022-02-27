Киев создал координационный гуманитарный штаб

В столице Украины решили скоординировать усилия по обеспечению продуктами и самым необходимым в условиях войны против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА .

Столичная власть создала штаб для координации нуждающихся в помощи и тех, кто может ее предоставлять. В понедельник запустят электронную платформу для помощи процессу.

Специальный ресурс будет принимать информацию от бизнеса об имеющихся у предпринимателях ресурсах. В свою очередь киевляне будут сообщать там о своих потребностях в продуктах и товарах первой необходимости. Эти данные будут систематизироваться для дальнейшего распределения.