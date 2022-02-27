Київ створив координаційний гуманітарний штаб

У столиці України вирішили скоординувати зусилля зі забезпечення продуктами та найнеобхіднішим в умовах війни проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА .

Столична влада створила штаб для координації тих, хто потребує допомоги, та тих, хто може її надавати. У понеділок запустять електронну платформу для допомоги процесу.

Спеціальний ресурс прийматиме інформацію від бізнесу про наявні в підприємців ресурси. Натомість кияни повідомлятимуть там про свої потреби в продуктах і товарах першої необхідності. Ці дані систематизуватимуться для подальшого розподілу.