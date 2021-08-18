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Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта

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Киев, Среда 18 августа 2021 16:08
Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Из-за этого в городе ввели ряд ограничений на улицах, образовались значительные пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Goggle Maps.

В Киеве затруднено движение транспорта на улицах из-за репетиции парада.

Правый берег

Пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, бульваре Шевченко, улице Льва Толстого, проспекте Степана Бандеры, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Ильенко, улице Большая Житомирская, Подоле.

Затруднено движение транспорта возле станций метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Политехнический институт", "Лыбедская", "Дружбы народов".

Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта

Левый берег

На левом берегу незначительные пробки у станций метро "Осокорки", "Славутич". А в целом свободное движение.

Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта

Напомним, сегодня в Киеве проходит первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.

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