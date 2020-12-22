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Киев сковали пробки: карта

Киев, Вторник 22 декабря 2020 17:22
Киев сковали пробки: карта
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник вечером, 22 декабря, в Киеве образовались огромные пробки. В частности, в центре города затруднено движение из-за митинга и перекрытия улиц Михайла Грушевского и Институтской.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, на правом берегу движение заблокировано на улице Крещатик, Майдане Независимости, улице Шелковичной, Прорезной, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, Большой Житомирской, Бассейной.

Пробки образовались на проспекте Победы, Большой Окружной дороге, улице Дегтяревской, Елены Телиги, Юрия Илльенко, Ольжича, проспекте Степана Бандеры, Семьи Кужельников, Набережно-Крещатицкой, улице Нижний Вал.

Движение затруднено также на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской.

Пробки образовались на Гаванском и Южном мостах.

Киев сковали пробки: карта

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, улице Анны Ахматовой, Дарницкой площади, проспекте Юрия Гагарина и бульваре Перова.

Киев сковали пробки: карта

Напомним, на территории аэропорта "Борисполь" ограничат движение автотранспорта. Ограничения будет действовать с 22 декабря с 18:00 до 8:00 23 декабря.

Кроме того, сегодня в Киеве ограничено движение по Лыбедскому путепроводу. Ограничения будут действовать до 22:00.

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