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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     11.03.2020 - 18:38
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на мосту Метро, на Южном мосту и на Гаванском мосту

В среду, 11 марта, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Сильно затруднено движение транспорта на правом берегу. В частности, пробки наблюдаются на проспекте Победы, Институтской, Бассейной, Городецкого, Грушевского, Шелковичной, Набережно-Крещатицкой, Сечевых Стрельцов, Бессарабской площади, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, улице Черновола, Крещатике, на улице Жилянская, на улице Межигорская, на Воздухофлотском проспекте, на улице Саксаганского, на улице Елены Телиги, на улице Константиновская, на улице Большая Житомирская.

Киев сковали пробки: карта

На левом берегу движение осложнено на улице Андрея Малышко, на улице Тампере, на Черниговской площади, на улице Раисы Окипной.

Киев сковали пробки: карта

Также пробки зафиксированы на мосту Метро, на Южном мосту и на Гаванском мосту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 10 февраля на мосту Патона ограничат движение по нескольким полосам, а для грузовиков мост вообще закроют. Ограничения связаны с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов.

Также сообщалось, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

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