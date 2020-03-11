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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 18:38
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори зафіксовані на мосту Метро, на Південному мосту і на Гаванському мосту

У середу, 11 березня, в Києві утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Сильно ускладнено рух транспорту на правому березі. Зокрема, затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Інститутській, Басейній, Городецького, Грушевського, Шовковичній, Набережно-Хрещатицькій, Січових Стрільців, Бессарабської площі, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Чорновола, Хрещатику, на вулиці Жилянська, на вулиці Межигірська, на Повітрофлотському проспекті, на вулиці Саксаганського, на вулиці Олени Теліги, на вулиці Костянтинівська, на вулиці Велика Житомирська.

Київ скували пробки: карта

На лівому березі рух ускладнено на вулиці Андрія Малишка, на вулиці Тампере, на Чернігівській площі, на вулиці Раїси Окіпної.

Київ скували пробки: карта

Також зафіксовані затори на мосту Метро, на Південному мосту і на Гаванському мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 10 лютого на мосту Патона обмежено рух з кількох смугах, а для вантажівок міст взагалі закриють. Обмеження пов'язані з початком обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів.

Також повідомлялося, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.

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