Киев сковали пробки: карта

Во вторник, 11 февраля, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Сильно затруднено движение транспорта на правом берегу. В частности, пробки наблюдаются на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Черновола, Крещатике, Институтской, Бассейной, Городецкого, Грушевского, Шелковичной, Набережно-Крещатицкой, Сечевых Стрельцов, Бессарабской площади, бульваре Дружбы Народов, проспекте Лобановского и проспекте Победы.

На левом берегу движение осложнено на Броварском проспекте, улице Хоткевича, а также на Днепровской набережной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 10 февраля на мосту Патона ограничат движение по нескольким полосам, а для грузовиков мост вообще закроют. Ограничения связаны с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов.

Также сообщалось, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. Ожидается, что развязки обеспечат разгрузку транспортных узлов и улучшат безопасность в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву.