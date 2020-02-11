ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     11.02.2020 - 19:16
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались в центре Киева

Во вторник, 11 февраля, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Сильно затруднено движение транспорта на правом берегу. В частности, пробки наблюдаются на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Черновола, Крещатике, Институтской, Бассейной, Городецкого, Грушевского, Шелковичной, Набережно-Крещатицкой, Сечевых Стрельцов, Бессарабской площади, бульваре Дружбы Народов, проспекте Лобановского и проспекте Победы.

Киев сковали пробки: карта

На левом берегу движение осложнено на Броварском проспекте, улице Хоткевича, а также на Днепровской набережной.

Киев сковали пробки: карта

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 10 февраля на мосту Патона ограничат движение по нескольким полосам, а для грузовиков мост вообще закроют. Ограничения связаны с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов.

Также сообщалось, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. Ожидается, что развязки обеспечат разгрузку транспортных узлов и улучшат безопасность в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву.

Полиция усилила меры безопасности в Киеве из-за акций под Радой В Киеве автомобиль устроил погоню и перестрелку с полицией
Новости Украины КиевКиевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь