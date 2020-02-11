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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 19:16
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися в центрі Києва

У вівторок, 11 лютого, в Києві утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Сильно ускладнено рух транспорту на правому березі. Зокрема, затори спостерігаються на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Чорновола, Хрещатику, Інститутській, Басейній, Городецького, Грушевського, Шовковичній, Набережно-Хрещатицькій, Січових Стрільців, Бессарабської площі, бульварі Дружби Народів, проспекті Лобановського та проспекті Перемоги.

Київ скували пробки: карта

На лівому березі ускладнено рух на Броварському проспекті, вулиці Хоткевича, а також на Дніпровській набережній.

Київ скували пробки: карта

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 10 лютого на мосту Патона обмежено рух з кількох смугах, а для вантажівок міст взагалі закриють. Обмеження пов'язані з початком обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів.

Також повідомлялося, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. Очікується, що розв'язки забезпечать розвантаження транспортних вузлів та покращать безпеку в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва.

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