Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на Северном и Южном мосту

Во вторник вечером, 3 декабря, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкой, на улице Почайнинской, улице Глыбочицкая, Набережном шоссе, улице Большая Житомирская, улице Крещатик, улице Сечевых Стрельцов, улице Прорезной, улице Ярославов Вал, улице Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, улице Жилянской, улице Красноармейской, бульваре Леси Украинки, улице Короленковской, улице Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, улице Антоновича, улице Изюмской, проспекте Валерия Лобановского, улице Университетская, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы, улице Стеценко, улице Елены Телиги, улице Кирилловской, улице Марко Вовчка, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, проспекте Правды, улице Героев Днепра, улице Луговой, улице Саперно-Слободская.

Также движение затруднено на Северном и Южном мосту.

На левом берегу пробки образовались на улице Здолбуновская, улице Петра Григоренко, Харьковском шоссе, улице Ревуцкого, улице Привокзальной, Броварском проспекте, улице Киото, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака и улице Теодора Дрейзера.

Напомним, 3 декабря в Киеве выпал первый снег. Водителей просили не парковать автомобили вдоль дорог.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во вторник, 3 декабря, ожидается ухудшение погодных условий.