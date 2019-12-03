Центр Києва скували затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Північному і Південному мосту

У вівторок ввечері, 3 грудня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі затори утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицькій, на Почайнинській, Глибочицькій, Набережному шосе та Великої Житомирської. Рух традиційно для вечора утруднено на Хрещатику, вулиці Січових Стрільців, Прорізній, Ярославовому Валу, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого та вулиці Жилянській.

Також затори утворилися на Великій Васильківській, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського і Повітрофлотському проспекті.

Крім того, рух ускладнений на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери і вулиці Саперно-Слобідська, на Північному і Південному мосту.

На лівому березі затори утворилися на вулиці Здолбунівська, вулиці Петра Григоренка, Харківському шосе, вулиці Ревуцького, вулиці Привокзальній, Броварському проспекті, вулиці Кіото, бульварі Перова, вулиці Оноре де Бальзака і вулицею Теодора Дрейзера.

Нагадаємо, 3 грудня у Києві випав перший сніг. Водіїв просять не паркувати автомобілі вздовж доріг.

Раніше повідомлялося, що в Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов.