Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на мосту Метро, на Северном мосту, на Гаванском мосту, на Дарницком мосту, на мосту Патона

В понедельник вечером, 2 декабря, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на улице Академика Филатова, на Черной горе, на улице Антоновича, на проспекте Валерия Лобановского, на Голосеевском проспекте, на улице Николая Гринченко, на улице Жилянской, на улице Саксаганского, на улице Межигорская, на улице Верхний Вал, на улице Набережно-Крещатицкая, на улице Кирриловская, на улице Введенская.

Также пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, на проспекте Победы, на улице Борщаговская, на улице Соломенская, на улице Вадима Гетьмана, проспекте Любомира Гузара, на улице Елены Телиги, на улице Данила Щербакивского, на бульваре Тараса Шевченко.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на мосту Метро, на Северном мосту, на Гаванском мосту, на Дарницком мосту, на мосту Патона.

На левом берегу движение транспорта затруднено на проспекте Юрия Гагарина, на улице Гната Хоткевича, на Броварском проспекте, на бульваре Перова, на улице Николая Бажана, на улице Тростянецкой, на улице Петра Григоренко, на улице Здолбуновской, на улице Березняковской.

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.

Как соообщало РБК-Украина, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".