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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 18:40
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на мосту Метро, на Північному мосту, на Гаванському мосту, на Дарницькому мосту, на мосту Патона

У понеділок ввечері, 2 грудня, на дорогах столиці утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнено на вулиці Академіка Філатова, на Чорній горі, на вулиці Антоновича, на проспекті Валерія Лобановського, на Голосіївському проспекті, на вулиці Миколи Грінченка, на вулиці Горького, на вулиці Саксаганського, на вулиці Межигірська, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Кирилівська, на вулиці Введенська.

Також затори утворилися на проспекті Степана Бандери, на проспекті Перемоги, на вулиці Борщагівська, на вулиці Солом'янська, на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Любомира Гузара, на вулиці Олени Теліги, на вулиці Данила Щербаківського, на бульварі Тараса Шевченка.

Київ скували затори: карта

Фото: затори на правому березі (скріншот Google Maps)

Також затори утворилися на мосту Метро, на Північному мосту, на Гаванському мосту, на Дарницькому мосту, на мосту Патона.

На лівому березі рух транспорту ускладнений на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Гната Хоткевича, на Броварському проспекті, на бульварі Перова, на вулиці Миколи Бажана, на вулиці Тростянецькій, на вулиці Петра Григоренка, на вулиці Здолбунівській, на вулиці Березняківській.

Київ скували затори: карта

Фото: затори на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.

Як соообщало РБК-Украина, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

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