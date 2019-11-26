Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также пробки образовались на Гаванском мосту, мосту Метро и Южном мосту

Во вторник, 26 ноября, в Киеве образовались численные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Шота Руставели, улице Антоновича, улице Большой Васильковской, улице Басейной, улице Крещатик, улице Михаила Грушевского, улице Институтской, улице Шовковичной, улице Бассейной, улице Большой Житомирской, улице Сечевых Стрельцов, улице Вячеслава Чорновола, проспекте Победы, улице Дегтяревской, улице Вадима Гетьмана, улице Данила Щербаковского, улице Елены Телиги, улице Кирилловской, улице Сирецкой, улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, проспекте Правды, Оболонском проспекте, улице Набережно-Крещатицкой, улице Ярославской, улице Григория Сковороды, бульваре Леси Украинки, улице Лаврской, улице Саксаганского, улице Ивана Федорова, улице Николая Гринченко, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободская, Зелезнодорожном шоссе, улице Васильковская.

Также пробки образовались на Гаванском мосту, мосту Метро и Южном мосту.

На левом берегу движение транспорта затруднено на улице Николая Бажана, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, улице Здолбуновская, улице Привокзальная, Дарницком шоссе, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина.

Напомним, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Кроме того, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.