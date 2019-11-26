Київ скували затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також затори утворилися на Гаванському мосту, мосту Метро, Південному мосту

У вівторок, 26 листопада, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Шота Руставелі, вулиці Антоновича, вулиці Великій Васильківській, вулиці Басейній, вулиці Хрещатик, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Інститутській, вулиці Шовковичної, вулиці Басейній, вулиці Великій Житомирській, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Данила Щербаківського, вулиці Олени Теліги, вулиці Кирилівській, вулиці Сирецької, вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, проспекті Правди, Оболонському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Ярославській, вулиці Григорія Сковороди, бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврській, вулиці Саксаганського, вулиці Івана Федорова, вулиці Миколи Грінченка, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідська, Зелезнодорожном шосе, вулиці Васильківська.

Також затори утворилися на Гаванському мосту, мосту Метро, Південному мосту.

На лівому березі рух транспорту ускладнено на вулиці Миколи Бажана, Дніпровської набережної, Харківському шосе, вулиці Здолбунівська, вулиці Привокзальна, Дарницькому шосе, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна.

Нагадаємо, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.