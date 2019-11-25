Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В понедельник вечером, 25 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, на бульваре Дружбы народов, на улице Саперно-Слободская, на улице Евгения Коновальца, на улице Валерия Лобановского, на улице Кирриловская, на проспекте Степана Бандеры.

Кроме того, затруднено движение на улице Кайсаровской, на улице Михаила Бойчука, на улице Бастионной, на бульваре Леси Украинки, на улице Михайла Гринченко, на улице Саксаганского, на улице Льва Толстого, на бульваре Тараса Шевченко, улице Леся Курбаса, на Набережно-Луговой.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на Северном мосту, Южном мосту и на мосту Патона.

На левом берегу пробки образовались на Харьковском шоссе, на улице Раисы Окипной, на улице Евгения Сверстюка, на Броварском проспекте и на проспекте Николая Бажана, на Днепровской Набережной, на улице Михаила Ревуцкого.

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в Киеве движение троллейбусов в районе ТРЦ SkyMall было заблокированным. Отметим, что на проспекте Ватутина в обе стороны стоят более 15 троллейбусов. Движение заблокировано из-за обрыва проводов.

Как сообщало РБК-Украина, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020. Названы улицы, где будет перекрыто движение.