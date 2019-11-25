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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 19:06
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У понеділок ввечері, 25 листопада, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі затори утворилися на проспекті Перемоги, на бульварі Дружби народів, на вулиці Саперно-Слобідська, на вулиці Євгена Коновальця, на вулиці Валерія Лобановського, на вулиці Кирилівська, на проспекті Степана Бандери.

Крім того, ускладнено рух на вулиці Кайсаровскій, на вулиці Михайла Бойчука, на вулиці Бастіонній, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Михайла Грінченка, на вулиці Саксаганського, на вулиці Льва Толстого, на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Леся Курбаса, на Набережно-Луговій.

Київ скували затори: карта

Фото: затори на лівому березі (скріншот Google Maps)

Також затори утворилися на Північному мосту, Південному мосту і на мосту Патона.

На лівому березі затори утворилися на Харківському шосе, на вулиці Раїси Окіпної, на вулиці Євгена Сверстюка, на Броварському проспекті та на проспекті Миколи Бажана, на Дніпровській Набережній, на вулиці Михайла Ревуцького.

Київ скували затори: карта

Фото: затори на правому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада, у Києві рух тролейбусів в районі ТРЦ SkyMall було заблокованим. Зазначимо, що на проспекті Ватутіна в обидві сторони стоять більше 15 тролейбусів. Рух заблокований через обрив проводів.

Як повідомляло РБК-Україна, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020. Названо вулиці, де буде перекрито рух.

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